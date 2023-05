SAN BENEDETTO - «Ci dobbiamo fidare delle parole di Renzi o forse è il caso che Spazzafumo verifichi negli uffici l’avvenuto pagamento dei debiti da parte della Sambenedettese?».

Il Pd chiede un consiglio comunale aperto sulla situazione economico sportiva della Sambenedettese calcio e a breve verrà presentata anche un’interrogazione consiliare a firma della capogruppo di Pd, Articolo Uno e Nos Aurora Bottiglieri.

APPROFONDIMENTI L'INCIDENTE Offida choc, il malore e poi lo schianto frontale con un'altra auto sulla provinciale: due morti

Il nodo



Il nodo sta tutto sulla situazione finanziaria della squadra rossoblu che potrebbe avere forti ripercussioni sulle casse comunali. «Il sindaco – afferma Bottiglieri – afferma che Renzi abbia pagato tutto. Ma ci dobbiamo fidare delle parole del presidente o il primo cittadino avrebbe dovuto constatare con mano gli avvenuti pagamenti? Spazzafumo ha raccontato di un suo incontro avuto con il presidente della A.S. Sambenedettese srl, circa l’avvenuto pagamento di tutti i debiti societari ma poi non ha verificato. Questo ci preoccupa perché questa vicenda rischia, ancora una volta, di far trascorrere alla città ed ai suoi tifosi, l’ennesima estate di tribolazioni. Ci preoccupiamo sia del fatto che siano stati onorati tutti gli impegni economici presi con l’amministrazione comunale, sia del fatto che la società sportiva abbia adempiuto ai suoi impegni con tutti i creditori, dipendenti, sportivi e fornitori, a tutela dell’immagine della città, per troppi anni sulle cronache a causa degli inadempimenti economici che hanno causato danni sportivi incalcolabili».

Solo rassicurazioni

La consigliera Bottiglieri anche in sede di conferenza dei presidenti ha chiesto alla dirigente al bilancio Catia Talamonti notizie su tali pagamenti ma non ci sarebbero stati riscontri oggettivi, se non rassicurazioni verbali. La sensazione è che il centrosinistra sia a conoscenza di conti ancora da saldare e per prevenire che il solito bubbone scoppi in piena estate, chiede fin da ora chiarezza e verifiche, documenti alla mano. Tali preoccupazioni saranno oggetto anche di una interrogazione al sindaco, sempre a firma di Bottiglieri, con l’auspicio che si possa arrivare alla convocazione di un consiglio comunale aperto, al quale siano invitati anche i soci e gli amministratori della A.S. Sambenedettese Srl, al fine di poter analizzare la problematica per informare la cittadinanza sulla questione economico sportiva, da sempre ritenuta di primaria importanza dall’intero territorio piceno.

È ancora aperta la questione sul mancato pagamento del manto erboso del Riviera delle Palme in merito al quale c’è un contenzioso in corso di cui si sta attendendo la sentenza nei prossimi mesi.