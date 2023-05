OFFIDA - Un gravissimo incidente stradale, si è verificato ieri mattina sulla strada provinciale Mezzina lungo il tratto tra la vecchia fornace e la cantina sociale a pochi chilometri dal centro abitato di Offida. Uno scontro frontale tra due auto, una Citroen guidata dall’87enne Piero Pellei, morto sul colpo, che procedeva in direzione Castel di Lama, e una Volkswagen guidata da Pietro Di Ruscio. 69 anni, in direzione Offida, che è deceduto qualche ora più tardi a Torrette dove era stato ricoverato. Entrambi i conducenti erano offidani.

APPROFONDIMENTI LA BEFFA Il Piceno perde 11 milioni di euro per la strada Mezzina a causa di un problema nella progettazione OFFIDA Frontale sulla Mezzina: due morti



La ricostruzione



Da una prima ricostruzione, la Citroen procedeva in discesa e nell’affrontare una curva avrebbe sbandato centrando frontalmente la vettura che viaggiava in senso inverso. Saranno, comunque, gli accertamenti dei carabinieri a chiarire esattamente cosa sia esattamente accaduto. Sul posto sono subito giunti i soccorritori: la polizia locale, il 118, i carabinieri della stazione di Offida guidati dal comandante Carlo Laera per i rilievi e la ricostruzione della dinamica, i vigili del fuoco, due eliambulanze dell’ospedale regionale Torrette di Ancona che sono atterrate nel vicino campo di calcio.

L’impatto tra le due auto è stato violentissimo e Pellei, nonostante tutti gli sforzi per salvargli la vita, non ce l’ha fatta. Dai primi accertamenti, sembra però che lo sfortunato automobilista si sia sentito male prima dell’urto e da qui anche la causa di una velocità eccessiva del mezzo. Molti, infatti, non credono che Piero potesse andare veloce visto che tutti lo conoscevano come uomo calmo amante di tranquille passeggiate per Offida. Era pensionato e viveva nella sua casa di piazza Valorani. Ai primi soccorritori Di Ruscio è apparso in gravi condizioni per cui si è ritenuto opportuno il trasferimento in codice rosso al Torrette di Ancona a mezzo eliambulanza. Nel pomeriggio il decesso.



Il dibattito



Il traffico è stato deviato su strade alternative e preziosa è stata l’opera della polizia municipale. Le due auto coinvolte sono sotto sequestro per accertamenti da parte della Procura. È l’ennesimo incidente sulla Mezzina che riapre il dibattito sulla sicurezza della strada. Proprio in questi giorni, il sindaco Luigi Massa è intervenuto sulla probabile mancanza di fondi per la sistemazione della Mezzina.