Palma si schianta in giardino «Salva per pochi istanti» La proprietaria racconta

SAN BENEDETTO E’ stato un mezzo miracolo che nessuno si sia fatto male. Perché ieri pomeriggio una palma comunale, che si trovava a ridosso di un’abitazione di via Scarlatti,Pomeriggio di paura a Porto d’Ascoli, lungo la strada che collega la piscina comunale a via Mare. Una palma, sulla quale pochi giorni fa gli operai del Comune avrebbero effettuato un intervento di manutenzione, è caduta aprendo un varco nella recinzione in ferro battuto di una villetta e piombando all’interno del cortile. Nel giardino, in quel momento, c’erano Luigina Giorgiano, residente nella casa, e suo fratello. «Stavo mettendo a posto alcune cose proprio nel punto in cui la pianta è caduta – ha riferito, sconvolta, poco dopo la caduta della pianta – ed è stato mio fratello che mi ha detto di lasciare stare per un attimo per fare due chiacchiere. Era venuto a trovarmi e per questo ho lasciato tutto e mi sono allontanata da quel punto». Pochi minuti dopo il crollo. «Abbiamo sentito una specie di boato – continua la donna – ci siamo voltati e abbiamo visto la palma venire giù».