Palma alta dieci metri si schianta sul giardino di un'abitazione privata

SAN BENEDETTO - Una palma malata a causa probabilmente del punteruolo rosso, alta circa dieci metri, è caduta schiantandosi contro la recinzione di un'abitazione in via Scarlatti, a Porto d’Ascoli di San Benedetto, intorno alle 17. Oltre alla recinzione la palma ha danneggiato anche una rimessa. Poco distante abitano due inquilini che per fortuna non sono rimasti coinvolti nell'incidente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di San Benedetto del Tronto e gli agenti del commissariato di polizia di via Crispi. Per fortuna, comunque, si è trattato solamente di un grosso spavento.