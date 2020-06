Ventenne perde il controllo dell'auto sul lungomare e si schianta contro una palma

CIVITANOVA - Perde il controllo dell’auto e si schianta contro una palma all’inizio del lungomare Sud. L’incidente è avvenuto l’altra notte, intorno alle 4. Una Peugeot 208 è finita fuori strada, scontrandosi addosso ad una palma. Il conducente, un giovane sui 20 anni circa, non ha riportato conseguenze serie in seguito all’impatto.

Danni ingenti, invece, alla macchina e, in particolare, alla parte anteriore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Da accertare le cause che hanno portato allo schianto. © RIPRODUZIONE RISERVATA