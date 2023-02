Tremendo schianto, abbatte una palma con l'auto: ragazzo portato d'urgenza a Torrette

FERMO - Tremendo schianto introno alle 4 di questa notte in via Riva del Pescatore a Fermo. Una ragazzo, per cause ancora al vaglio della Polizia stradale, ha perso il controllo dell'auto, che si è violentemnte schiantata contro un palma, abbattendola. Immediati i soccorsi da parte della Croce Azzurra di Porto San Giorgio: il rgazzo è stato portato all'ospedale regionale di Torrette.