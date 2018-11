Ossa trovate in spiaggia: potrebbero essere del trans brasiliano Camila

di Emidio Lattanzi

SAN BENEDETTO - Potrebbero appartenere a un trans brasiliano di 44 anni scomparso da Marina di Montemarciano i resti rinvenuti domenica mattina sulla spiaggia di Porto d’Ascoli. Se dovesse essere confermato che si tratti delle ossa di un uomo, come quel poco di abbigliamento rimasto addosso allo scheletro lascerebbe intendere, allora il nome di Camila diventerebbe uno dei primi della lista delle probabili persone alle quali quei resti possano appartenere. Il trans era infatti scomparso da Marina di Montemarciano nella serata del 3 luglio scorso. Era uscito di casa e non era più rientrato. Per giorni i suoi amici hanno tentato di contattarlo senza riuscirci temendo che potesse aver compiuto qualche gesto estremo dal momento che, stando a quanto riferito dagli stessi suoi conoscenti, stava attraversando un periodo di depressione conseguente alla morte della madre avvenuta in Brasile poche settimane prima.