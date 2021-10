Ossa finte di una gamba ritrovate a Monticelli. Si sospetta il bottino dei raid a scienze infermieristiche

ASCOLI - Uno scherzo di pessimo gusto, con l’obiettivo, probabilmente di anticipare di qualche giorno la ricorrenza di Halloween a Monticelli. In via dei Gladioli, infatti, sono stati ritrovati perone, tibia, malleolo, tallone e dita di piedi che hanno fatto subito scattare l’allarme. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia municipale ed è stato immediatamente informato il sostituto procuratore della Repubblica, Cuccodrillo. I reperti sono stati quindi sequestrati e analizzati. In realtà, secondo una ricostruzione dei fatti, si trattava di materiale per studi anatomici probabilmente prelevato nelle aule dove si svolgono i corsi universitari in scienze infermieristiche e dove nelle settimane scorse ci sono stati dei raid vandalici.

