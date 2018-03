Occupò casa popolare: la mamma sgomberata torna dal marito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Alla fine la porta dell’abitazione è stata murata fino a nuovo ordine. Ma la mattinata di ieri i residenti dell’Agraria se la ricorderanno bene. Tre ore di dialoghi e trattative ed un dispiegamento di forze dell’ordine con rari precedenti per convincere una donna di quarant’anni, con quattro figli, ad abbandonare l’alloggio popolare che aveva occupato, abusivamente, all’inizio del mese di febbraio.Il blitz è scattato tra le 8 e le 9 di ieri mattina con la polizia e i carabinieri che hanno atteso il momento propizio per intervenire, quello in cui la donna era rimasta sola in casa e all’interno dell’appartamento non c’era nessuno dei quattro figli, di cui tre minorenni. All’arrivo delle forze dell’ordine la donna ha chiamato la propria legale, l’avvocato Elisabetta Pietracci che ha raggiunto l’abitazione parlando con polizia e carabinieri e facendo da tramite tra loro e la donna.«Stiamo dialogando con il Comune – ha spiegato – e dicono che stanno cercando di fare qualcosa ma la situazione è di estremo bisogno. Parliamo di una donna con dei figli, alcuni dei quali hanno anche problemi di vario genere». La donna ha occupato l’abitazione la mattina del 4 febbraio dopo aver ricevuto la comunicazione della propria posizione nella graduatoria degli alloggi popolari. «È venuto fuori – ha spiegato l’avvocato – che la donna si trovava all’ottantesimo posto della graduatoria». La donna alla fine si è arresa intorno alle 11. 30 quando ha acconsentito a lasciare l’abitazione e a trasferirsi nella casa dove il marito si trova in regime di arresti domiciliari e dove non voleva tornare per tutta una serie di problemi con il padrone di casa.