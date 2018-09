Occupò una casa popolare con la moglie: portato in carcere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Condanna definitiva per un 62enne catanese, arrestato ieri dai carabinieri che lo hanno condotto in carcere. I militari l’hanno raggiunto a casa dove gli hanno notificato un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Ancona. Il 62enne catanese, da anni residente in provincia di Ancona, noto alle forze di polizia, dovrà scontare la pena di 1 anno e 2 mesi di reclusione, poiché condannato con sentenza irrevocabile per i reati di violazione di domicilio, invasione di edifici e danneggiamento aggravati.Il provvedimento si riferisce a fatti accaduti nel 2009 ad Ancona. Il catanese e la sua convivente avevano infatti occupato, senza esserne assegnatari, un appartamento di edilizia popolare di proprietà dell’Erap in via Costa. Si erano introdotti nell’abitazione forzando la porta di ingresso, rimasta danneggiata.