Scattano i controlli sugli inquilini abusivi degli alloggi popolari

ASCOLI - C’è chi ha ad Ascoli una casa popolare ma non vi abita o chi, magari, vive fuori città e lascia utilizzare la casa assegnatagli ad altri abusivamente. Sarebbero almeno una ventina, al momento, le segnalazioni di cittadini riguardo situazioni anomale con qualche furbetto che, una volta accaparratosi l’alloggio popolare a canone molto basso, se lo terrebbe stretto pur non utilizzandolo. Segnalazioni che arrivano all’Ente regionale per l’abitazione pubblica proprio per sollecitare i controlli del caso ed andare a recuperare quegli appartamenti che, invece, sono fortemente richiesti e attesi dalle circa 240 famiglie in graduatoria per un alloggio popolare. Di fatto, però, normative e procedure prevedono che l’Erap debba poi inviare le segnalazioni all’Arengo il quale poi, attraverso i vigili urbani, deve effettuare tutti i controlli del caso per procedere a dichiarare l’eventuale decadenza delle assegnazioni. E quanto tali segnalazioni trovano effettivo riscontro, affiora quel senso di rabbia e indignazione per queste situazioni incresciose che vanno a cozzare con l’emergenza alloggi per le tante famiglie in difficoltà economiche sul territorio ascolano. Già venti le segnalazioni.