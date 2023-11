San Benedetto, Lia Sebastiani è la nuova assessora alla cultura e Pari opportunità

SAN BENEDETTO - È stata nominata ieri pomeriggio Lia Sebastiani nuova assessora alla cultura e alle pari opportunità. Amministratrice che va a rimpiazzare Lina Lazzari sfiduciata oltre un mese fa dopo che aveva riconsegnato le deleghe al sindaco Spazzafumo.

La nomina

La nomina è avvenuta dopo che il primo cittadino ha convocato l’intera giunta per presentare la nuova collega. Sebastiani è stata indicata dal consigliere del Gruppo misto Umberto Pasquali, infatti va a sostituire proprio Lazzari anche lei espressione della lista Rinascita Sambenedettese. Da tempo l’ex socialista aveva chiesto a gran voce di poter ottenere un rappresentante in giunta dopo che il gruppo di Rinascita si era sciolto e la stessa Lazzari era rimasta quale espressione diretta del sindaco. Sebastiani, 35 anni, originaria di Monsampolo del tronto, laureata in traduzione e processi interlinguistici è docente di accoglienza turistica all’Iis “Ulpiani” di Ascoli.