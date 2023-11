Basta violenze sulle donne, le Marche si ribellano: ecco tutte le iniziative

Filippo Turetta è accusato di omicidio volontario e sequestro di Giulia Cecchettin, 22 anni, ritrovata senza vita in un canalone lungo la strada che dal lago di Barcis conduce a Piancavallo, Pordenone. Aveva diverse coltellate alla testa e al collo. Ha cercato di difendersi fino all'ultimo. «Il ritrovamento del corpo della ragazza chiaramente necessita il cambiamento del capo di imputazione - ha spiegato il procuratore capo di Venezia, Bruno Cherchi,- che quindi è stato cambiato. È omicidio volontario ma è una imputazione provvisoria in attesa degli accertamenti tecnici sui luoghi, sui reperti, sulla macchina. Inoltre, si aspetta la versione di Turetta». L'ennesima vita spezzata ha scatenato anche nelle Marche una mobilitazione forte e iniziative per capire, riflettere, reagire.

Basta Violenza sulle donne, flash mob venerdì 24 novembre, ore 10.30, in piazza Municipio a Gabicce Mare. Le Autorità e le associazioni unite in difesa delle donne, con il coinvolgimento degli studenti dell'Istituto Comprensivo "G. Lanfranco" di Gabicce Mare. La Commissione Pari Opportunità del Comune di Gabicce Mare, con il patrocinio oneroso della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna della Regione Marche e con il patrocinio gratuito della Provincia di Pesaro e Urbino, prosegue l'incessante impegno in difesa dei diritti delle donne. «Una donna uccisa ogni due giorni non rappresenta solo un numero. Sono vite spezzate, persone uccise. In molte occasioni ci siamo rivolte ai ragazzi delle nostre scuole, siamo andate a parlare nelle classi o abbiamo organizzato attività sul territorio, ora abbiamo la necessità di parlare agli uomini e alle istituzioni - afferma Rossana Biagioni, Assessora alle Pari Opportunità - Il 24 novembre scenderemo in piazza per dire "Basta violenza sulle donne", convinte della necessità di uscire dai luoghi istituzionali e dagli incontri rivolti solo alle donne. Siamo indignate, siamo arrabbiate ma non vogliamo la rassegnazione delle donne. Siamo convinte dell'urgenza del coinvolgimento delle istituzioni a livello locale, degli enti territoriali, delle scuole e soprattutto dei cittadini, degli uomini e di tutte quelle donne che non hanno voce e che rimangono segregate nel silenzio della loro condizione».

Donne, violenza e antimafia: a colloquio con Piera Aiello a Osimo

L'avvocato Roberto Catani

Si terrà sabato 25 novembre alle ore 18 al Teatro La Fenice di Osimo l'incontro organizzato dall'Associazione Legalità Organizzata, con il patrocinio del Comune di Osimo e dello sportello Informadonna - Città di Osimo.

Per la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, ricorrenza istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite che si celebra il 25 novembre, l'ospite d'eccezione sarà Piera Aiello, vittima della violenza mafiosa divenuta in seguito deputata, nonché prima parlamentare nella storia della Repubblica Italiana con lo status di Testimone di Giustizia. Tra i suoi incarichi, Piera Aiello è stata anche componente della commissione Giustizia e della Commissione parlamentare antimafia e nel 2019 è stata inserita dalla BBC nella lista delle 100 donne più influenti al mondo.

«La legalità inizia dalla prevenzione - spiega l'avvocato Roberto Catani - la violenza fisica è solo una componente della minaccia mafiosa a cui si aggiungono l'emarginazione sociale, le violenze psicologiche e la pressione morale che si possono esercitare nei confronti dei cittadini che vogliono vivere secondo un profilo di legalità. Per questo abbiamo organizzato l'incontro con Piera Aiello, donna vittima in prima persona della violenza mafiosa. La sua storia rappresenta il riscatto di questa nostra Italia, essendo stata la prima donna testimone di giustizia. A lei va tutto il nostro riconoscimento e la mia stima personale». A introdurre il tema dell'evento sarà il Sindaco di Osimo, Simone Pugnaloni insieme a Ursula Signorino, presidente della Consulta Donne Pari Opportunità. Organizzatore e moderatore dell'evento è l'Avv. Roberto Catani, presidente dell'Associazione Legalità Organizzata, realtà che si è contraddistinta su tutto il territorio nazionale per aver realizzato importanti incontri e spunti di riflessione finalizzati alla promozione della Legalità quale valore indispensabile per la crescita sociale, culturale ed economica del nostro Paese oltre che nel sostegno agli imprenditori taglieggiati dalla criminalità organizzata.

Legalità Organizzata

La mission dell'Associazione è quello di condividere il valore della Legalità partendo dalle Scuole, comunicando ai più giovani l'importanza del rispetto per il prossimo e del rispetto delle leggi. Nel triennio pre-covid, Legalità Organizzata ha incontrato oltre 20.000 ragazzi, tra i 16 ed i 18 anni, in 8 regioni, organizzando seminari e convegni in partenariato con Istituti scolastici superiori. Socio fondatore benemerito dell'Associazione è Pino Masciari, imprenditore edile calabrese, sottoposto insieme alla sua famiglia fin dal 18 ottobre 1997 al programma speciale di protezione. Dal 2010, fuoriuscito dal programma di protezione, vive a tutt'oggi sotto scorta. Roberto Catani, Avvocato e Presidente della Associazione, è da sempre impegnato nella formazione dei giovani in percorsi di Legalità all'interno delle scuole. Ha affiancato ed assiste imprenditori taglieggiati dalla criminalità organizzata al fine di ottenere quelle tutele che lo Stato garantisce ai testimoni di giustizia, anche attraverso percorsi di uscita progressiva dalla crisi di impresa, causata dalle attività estorsive e criminali. Socio e Vice Presidente dell'Associazione è Mauro Esposito, architetto e imprenditore, taglieggiato dalla ndrangheta piemontese, il quale ha svolto un ruolo determinante quale Testimone di Giustizia nel processo denominato San Michele presso il Tribunale di Torino.

Skenexodia e Comune di Tavullia contro la violenza sulle donne: 7 appuntamenti

La forza del teatro come strumento per promuovere una cultura basata sul rispetto e contraria ad ogni discriminazione. Il Comune di Tavullia promuove insieme all'associazione teatrale Schenoxodia una rassegna di sette appuntamenti all'interno delle scuole primarie e secondarie di primo grado dedicati in occasione del 25 novembre, Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite. «Purtroppo anche in un Comune come Tavullia ci sono stati casi e ci sono tutt'ora fenomeni ed episodi di maltrattamenti. Non possiamo abbassare mai la guardia: per questo è necessaria un'azione di sensibilizzazione che parte proprio dai giovani. Ritengo che educare le nuove generazioni sia la chiave per cambiare mentalità e migliorare la situazione. In collaborazione con l'associazione teatrale Schenoxodia portiamo nelle scuole primarie e medie rappresentazioni che puntano il focus sui sentimenti tra uomo e donna e sul rispetto. Speriamo sia un piccolo seme che possa far crescere i nostri giovani nel rispetto e nella consapevolezza dei ruoli'» dichiara Laura Macchini, vice sindaco e assessora ai Servizi Sociali, Servizi scolastici ed educativi, Politiche Giovanili del Comune di Tavullia.

Gli spettacoli saranno rappresentati da Skenexodia, compagnia teatrale fondata da Luca Guerini nel 2004 e partiranno giovedì 23 novembre e termineranno giovedì 7 dicembre.

A Tavullia, giovedì 23 novembre e venerdì 24 novembre andrà in scena Jekyll/Hyde mentre sabato 25 novembre sarà presentato Le notti bianche. A Senigallia, mercoledì 29 novembre sarà la volta di Heroides. A Tavoleto, giovedì 7 dicembre si svolgerà l'ultimo spettacolo Heroides. Non mancheranno nei prossimi mesi nuove e interessanti iniziative con l'obiettivo di educare i giovani su tematiche altrettanto importanti.

Violenza sulle Donne: (H)-Open Week dal 22 al 28 novembre. L' Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche apre le porte con i Bollini Rosa.

In occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne che si celebra il 25 novembre, l'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche - aderente alla rete dei Bollini Rosa - con l'obiettivo di incoraggiare le donne vittime di violenza a rompere il silenzio e avvicinarle alla rete di servizi antiviolenza, offre gratuitamente alla popolazione femminile consulenze, colloqui, info point, e distribuzione di materiale informativo.

L'obiettivo dell'edizione di quest'anno è sensibilizzare il pubblico sull'esistenza di diversi tipi di violenza, oltre a quella fisica e sessuale. Esistono, infatti, violenze verbali, psicologiche e persino economiche, che possono culminare o meno in episodi di stalking e di violenza fisica. È importante sottolineare come il controllo che può essere esercitato su una donna non scaturisce solamente dalla forza fisica, ma anche dalla volontà di controllare e limitare la sua libertà personale in tutti i sensi, con lo scopo di isolarla e lederne la dignità. A tutto ciò, si aggiunge anche una tematica nuova, quella della "violenza della malattia". Quando una patologia irrompe nella vita di una persona, può avere - oltre alle conseguenze psico-fisiche - un impatto drammatico sulla qualità di vita, stravolgendo la quotidianità e le relazioni, minando il senso della propria identità.

Presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, ad Ancona, nei giorni 27 e 28 novembre, il personale del Servizio Sociale Ospedaliero distribuirà materiale informativo dedicato: nel Presidio Ospedaliero Salesi, dalle 10 alle 12 presso la postazione dedicata (Parete Rosa) nell' area antistante il Pronto Soccorso, presso la Casa di Maternità e gli Ambulatori Ginecologici e presso il Presidio Ospedaliero di Torrette in prossimità della postazione dedicata (Parete Rosa) nell'atrio della Direzione Medica Ospedaliera, all'ingresso principale dell'ospedale e a quello del Pronto Soccorso.

I monitor posizionati negli spazi comuni trasmetteranno a ciclo continuo video informativi. Inoltre, sempre a Torrette, la SOSD Psicologia Ospedaliera ha attivato per i giorni 27 e 28 novembre dalle ore 14 alle ore 16, colloqui gratuiti con una psicologa. I colloqui possono essere prenotati chiamando al nr. 071.5963306 oppure inviando una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: psicologia@ospedaliriuniti.marche.it

Ancona, giovedì 23 novembre al Mercato Maratta (ore 16) incontro dal tema Farfalle libere contro la violenza sulle donne



Le imprenditrici del centro commerciale naturale Amendola &co. incontrano scuole e istituzioni.

Per l'occasione Fausta Ascoli attrice di teatro Anconetana narrerà la favola del Porro e la Farfalla una fiaba contro la violenza di genere mirata a educare i bambini di oggi, partendo dalla consapevolezza che loro saranno gli uomini di domani. Il messaggio di questa fiaba - spiega in una nota Migliaccio Angela rappresentante delle imprenditrici del centro commerciale naturale Amendola - è quello di invitare bambini e adulti a comprendere più profondamente cos'è l'amore vero, ossia quel sentimento autentico che è ben lontano da tutto ciò che è violenza, possessività e mancanza di rispetto. Dopo l'incontro i bambini delle scuole partecipanti consegneranno le farfalle rosse che hanno realizzato, nelle attività site in corso Amendola e via Damiano Chiesa ad Ancona. Le farfalle rimarranno esposte nelle vetrine per tutto il weekend. Su ogni farfalla simbolo di libertà e rinascita ci sarà scritto un nome di donna. La cittadinanza è invitata a partecipare.

La mamma di Pamela Mastropietro: «Giustizia per Giulia, carcere a vita per chi uccide. Stop permessi e benefici, servono pene più dure, necessaria la prevenzione»

«Giustizia per Giulia». Lo afferma all'Adnkronos Alessandra Verni, la mamma di Pamela Mastropietro, la 18enne romana che fu violentata, uccisa, fatta a pezzi e i suoi resti ritrovati in due trolley a Pollenza nel gennaio del 2018, rivolgendo una «preghiera» per Giulia Cecchettin, la studentessa scomparsa e ritrovata cadavere sabato scorso, «per la famiglia di Giulia e anche per i genitori del suo assassino». La mamma di Pamela, di fronte a questo ennesimo femminicidio, si dice «demoralizzata» perché troppo spesso la giustizia non fa il suo corso. E non a caso, proprio in questi giorni, in un video messaggio insieme ad altre mamme e una sorella di vittime di omicidi brutali ha lanciato un appello per la certezza della pena e per lo stop a permessi e benefici: «Servono pene più dure e severe, chiediamo una giustizia vera e che i carnefici non vengano rimessi in libertà dopo qualche anno. Chi commette un omicidio deve pagare, deve sapere che se si toglie la vita a qualcuno allora, visto che da noi la pena di morte in esiste, si deve scontare la vita in carcere. Serve il carcere a vita». Altro tema importante è poi quello della «prevenzione», prosegue Alessandra Verni. «Se ne deve parlare, soprattutto nelle scuole e le famiglie devono essere aiutate: serve un aiuto vero delle istituzioni e dei vari enti, degli assistenti sociali, degli esperti. Dovrebbero essere organizzati corsi di aggiornamento per gli insegnanti e per le forze dell'ordine perché bisogna saper affrontare le situazioni e cogliere i segnali».

Campagna di ascolto contro la violenza sulle donne: progetto Scarpe Rosse di Ast Pesaro e Urbino

Inizia la campagna di ascolto e di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne del progetto Scarpe Rosse. Nel mese di novembre l'Ast Pesaro e Urbino ha intrapreso alcune iniziative per affrontare il problema della violenza di genere. Dall'attivazione di linee telefoniche, ad una serie di postazioni simbolo allestite all'interno delle strutture sanitarie della provincia per sensibilizzare e supportare coloro che sono vittime di violenza e incoraggiarle a rompere il silenzio, fornendo strumenti concreti e indirizzi a cui rivolgersi per chiedere aiuto.

Dal 20 al 24 novembre, dalle 9 alle 11, sarà attiva una linea telefonica di ascolto (0721.882510-0721362944) per ricevere informazioni sulla rete antiviolenza, attraverso la quale i cittadini potranno richiedere e soprattutto orientare e far sapere a chi è vittima di violenza - fisica o psicologica - che c'è una strada per uscire. Una servizio di ascolto telefonico attivato anche dall'ospedale Santa Maria della Misericordia di Urbino che per il 23 e il 24 novembre, dalle ore 9 alle ore 14, metterà a disposizione una linea telefonica con un'assistente sociale e uno psicologo per le donne e per i familiari che vogliano acquisire maggiori informazioni su eventuali percorsi di uscita dalla violenza attraverso la rete dei servizi del attivi sul territorio.