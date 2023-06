SAN BENEDETTO - Chiusura dei bar alle 3, stop ai balli dalle 5,15 e nei fine settimana i vocalist dovranno smettere alle 2. Dettate le regole per l’estate 2023 con l’ordinanza emessa ieri dal sindaco Spazzafumo e che entrerà in vigore da questa sera. Sul fronte delle sanzioni sono previste multe per i trasgressori fino a 300 euro.

