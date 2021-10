Ucciso da una malattia a 14 anni. Il ricordo dei genitori: «Ciao tesoro, ciao Super Mario»

SAN BENEDETTO - La comunità sambenedettese è in lutto per la morte per malattia di un ragazzino di 14 anni. Un grande dolore per la sua famiglia, per tutti coloro che lo hanno conosciuto ma anche per l’intera comunità sambenedettese. Matteo C., 14 anni, ha concluso la sua avventura in questo mondo: “Ciao tesoro, ciao Super Mario“, così lo ricordano i suoi familiari. La cerimonia laica per l'ultimo saluto a Matteo Casoni si terrà domani alle ore 15 al Parco Karol Wojtila a San Benedetto del Tronto.

