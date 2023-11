SAN BENEDETTO - Marcia d’avvicinamento a Natale: presso lo chalet Stella Marina, concessione 11, è iniziato l’allestimento del “Presepe Artistico del Mare”. Promosso dal sindacato balneare Itb-Italia, il presepio vede come fautore principale l’artista-pescatore Luciano “Prichiò” Paolini, affiancato da altri creativi del territorio. Siamo alla sesta edizione di una delle rappresentazioni della Natività più caratteristiche delle feste sambenedettesi.

APPROFONDIMENTI IL BLITZ Zucchero sceglie il Sasushi, amicizia e buon pesce sotto le palme di San Benedetto prima della tournée americana



L’unicità



La sua unicità è presto detta: racchiude scorci e personaggi della San Benedetto di oggi e di ieri, realizzati a mano da Paolini. L’artista segue l’onda dei ricordi e dell’attualità. Sul primo fronte, “Prichiò” ci anticipa che quest’anno troveranno spazio nel presepe le miniature della scuola Moretti (che ha accolto generazioni e generazioni di sambenedettesi) e dell’ormai ex Onmi (Opera nazionale maternità e infanzia) ossia il palazzo all’angolo tra le vie S. Martino e Manzoni.

Ma è l’attualità che, sicuramente, catturerà la curiosità di molte persone. Infatti, Paolini assicura che nel presepe 2023-2024 troverà spazio la nuova Samb del presidente Vittorio Massi, con una riproduzione dell’intera squadra e del suo massimo dirigente. L’inaugurazione del “Presepe Artistico del Mare” è prevista per il periodo dell’Immacolata. Un giorno (venerdì 8 dicembre) che segna l’ingresso nella fase-clou delle celebrazioni natalizie. Ma l’agenda degli eventi cittadini inizia qualche giorno prima. Ad esempio: scatta già sabato 2 e domenica 3 dicembre la prima tranche dei mercatini tipici “Delizie e Gioie delle Feste”.

L'iniziativa

L’iniziativa viene organizzata dalla Confcommercio e raduna diversi artigiani e produttori locali. Quando? Tutti i weekend precedenti alla Vigilia ed il primo fine settimana del nuovo anno. Ecco tutte le date esatte: 2, 3, 9, 10, 16 e 17 dicembre 2023; 6 e 7 gennaio 2024. Gli stand si sviluppano tra viale Moretti e via Montebello, sempre dalle ore 8 alle 21. Confermatissima la grande Fiera di Santa Lucia, in programma per tutta la giornata di mercoledì 13 dicembre, lungo strade e piazze del centro-città.

Sul fronte degli eventi, amministrazione comunale e associazioni interessate stanno definendo gli ultimi dettagli. Confermato il ritorno di “Natale al Borgo”. Parliamo delle consuete scenette vernacolari, saltate lo scorso anno per intoppi organizzativi: appuntamento che, ormai, ha superato i 20 anni di storia e che ha nel Paese Alto la sua cornice naturale. Passando al porto: non mancherà “Babbo Natale arriva dal Mare”, iniziativa arrivata alla sua settima edizione, firmata sempre dalla sezione locale della Lega navale italiana, con un’ottima partecipazione di famiglie.



Per gli appassionati di musical, segnaliamo che sono attive le prevendite di “A Christmas Carol”. Ossia il celeberrimo romanzo natalizio di Charles Dickens, adattato per il teatro musicale da Melina Pellicano. Appuntamento sabato 16 dicembre, al PalaRiviera, inizio ore 21.