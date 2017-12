Nei video forse i rumori delle manganellate al tifoso della Samb Fanesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Perizie, intercettazioni, testimonianze e documenti. Su queste fonti di prova la famiglia Fanesi di San Benedetto sta costruendo l’impianto processuale che mira a dimostrare che Luca non è caduto accidentalmente sbattendo la testa contro un cancello, ma che qualcosa di poco chiaro sia accaduto dietro quella camionetta della celere, dove il tifoso rossoblu è stato rinvenuto a terra esangue allo stadio Menti al termine di Samb-Vicenza. L’avvocato Andrea Balbo intende chiedere per conto dei suoi assistiti una perizia tecnica ad un fonico di fiducia per valutare se i rumori che si sentono nel filmato trasmesso nella puntata del 26 novembre da Le Iene corrispondono al suono delle manganellate. Massimiliano Fanesi, fratello di Gianluca, è convinto che qualora si dimostrasse che quei rumori sono compatibili con il suono delle manganellate, si andrebbe a smentire la versione iniziale ufficiosa secondo cui, la celere quel 5 novembre sia intervenuta in modo soft per separare le due tifoserie avversarie. «Con le festività è tutto molto rallentato in Procura, ma noi andiamo avanti. Dobbiamo sentire il fonico. All’inizio di quel filmato, dopo qualche secondo, si sentono dei rumori che potrebbero essere compatibili con il suono delle manganellate. Il video mostra almeno un tifoso che è stato preso a manganellate ed è molto importante per noi comprendere modalità e tempistica della celere».