Samb, la carica dei 101: una serata tutta rossoblù con tante vecchie glorie per celebrare la fondazione del club

SAN BENEDETTO «Fare il presidente a San Benedetto non riempie il portafoglio, ma il cuore. Queste serate lo stanno a testimoniare e dimostrano come sia grande l'attaccamento dei tifosi alla squadra». È il messaggio che il presidente della Samb, Vittorio Massi, ha lanciato giovedì sera nel corso della celebrazione dei 101 anni compiuti dal club rossoblù che si è tenuta al ristorante Viniles, sul lungomare di San Benedetto. Una bellissima serata diretta e condotta da Gianni Schiuma e che ha visto protagonisti le vecchie glorie rossoblù tra le quali vi erano Paolo Beni, Francesco Chimenti, Nicola Ripa, Maurizio Simonato, Alfiero Caposciutti, Dante Bendin, Piero Pucci, Bruno Ranieri, Mariano Coccia, Enrico Piccioni, Giorgio Lunerti, Gabriele Scandurra e Cristian Pazzi e l'attuale Samb con il presidente Vittorio Massi, il vice Fausto Massi, i dirigenti Traini e Mosca ed il consulente Fanesi, e con una delegazione di calciatori formata da Battista, Zoboletti, Sbardella, Pietropaolo e Pezzola. Numerosi i tifosi che hanno preso parte all'evento, con gli ultras della Curva Nord Massimo Cioffi che hanno allestito una mostra con materiale storico. Premiati Palladini, Ripa, Chimenti, Beni, Simonato, Scandurra e Pazzi.



I ricordi di Palladini

Tanti sono stati i ricordi che sono emersi durante la serata da parte degli ex rossoblù. «Ho cominciato da ragazzino a giocare con la Samb e sono arrivato in prima squadra ha detto Palladini -. Come non dimenticare la mia esperienza da allenatore e mi rimane il rammarico per aver conquistato sul campo la promozione in Serie C nella stagione 2012/2013, ma non ci siamo potuti iscrivere per problemi societari.

Il rammarico di Capuano

Ora spero che Massi possa riportare la Samb dove merita». Anche l'ex attaccante Gabriele Scandurra non dimentica i suoi trascorsi nella Samb, dove ha militato per due stagioni, 2003/04 e 2005/06, mettendo a segno complessivamente venti gol. È ancora molto amato dalla tifoseria così come il suo compagno d'attacco Francesco Zerbini, con cui faceva coppia nel primo anno a San Benedetto. «Francesco era un grande attaccante da area di rigore dice Scandurra -. Con lui e tanti altri ex compagni ci stiamo organizzando per venire a vedere una partita della Samb». Proprio Zerbini è intervenuto telefonicamente durante la serata. «I sei mesi che sono stato a San Benedetto sono stati meravigliosi ed unici dice Zerbini -. Nessuna squadra mi è entrata nel cuore come la Samb».

Anche l'attuale tecnico del Taranto, Eziolino Capuano, che ha allenato la Samb nella stagione 2017/2018, è intervenuto al telefono durante la serata. «Ricordo benissimo quell'anno, mi fu tolto un sogno, ossia quello di allenare la squadra nei playoff visto che fui esonerato ad una partita dalla fine della regular season. - dichiara Capuano -. Il responsabile fu Franco Fedeli. Spero che la Samb possa quanto prima ritornare nei professionisti. Non dimenticherò mai le corse sotto la Curva Nord dopo le partite con Fermana e Renate». La bellissima serata è terminata con un meraviglioso spettacolo con l'accensione di centouno torce accese da parte degli ultras a ridosso del Monumento del Pescatore. Un omaggio al passato e che possano anche illuminare il futuro della Samb.