Lo stile di mister Alessandrini: «Pochi giorni per capire tante cose. Grazie. E ora forza Lauro e forza Samb»

Venerdì 29 Marzo 2024, 12:44





SENIGALLIA - “Questa esperienza mi ha fatto capire quanto sia grande l’amore per questi colori ed averne fatto parte (anche se per pochi giorni…) mi ha reso orgoglioso. Da ora forza Samb. Faccio un grandissimo in bocca al lupo a mister Lauro ed a tutta la squadra, composta da giocatori che ho avuto modo di conoscere ed apprezzare. Sono convinto che lotteranno e combatteranno fino all’ultimo secondo per ottenere quell’obiettivo che tutti aspirano e desiderano. Un abbraccio, Marco”.