FERMO - Dopo la fiera di Natale e l’accensione delle luminarie del giorno dell’Immacolata, anche ieri a Fermo si è registrato un boom di presenze. Tantissimi i ragazzi che hanno scelto la pista di pattinaggio per trascorrere il pomeriggio e la serata in compagnia. “Fermo Magica ed il Natale dell’Isola che non c’è” è entrato nel vivo. Il ricco cartellone del Natale della Città di Fermo, che in questa edizione è liberamente ispirato alla fiaba di Peter Pan, ha in programma una serie di eventi che ogni giorni garantisce attrattive e divertimento per grandi e piccini.

La Casa di Babbo Natale al tunnel in via Veneto, a cura della contrada Campolege, è ad esempio una tappa irrinunciabile come pure lo è quella alle Piccole Cisterne dove è in corso la Mostra nazionale - Fermo Città del Presepe (aperta fino al 7 gennaio), con l’organizzazione della Pro Loco in collaborazione con gli Amici del Presepio di Fermo. Gli amanti dei presepi possono spaziare con il Presepe Opera Don Ricci alla Chiesa del Carmine con il presepio poliscenico meccanico restaurato da Naval Artigianelli in collaborazione con il Centro di Formazione Professionale, visitabile fino al 6 gennaio 2024; il presepe storico alla Chiesa della Pietà, il Presepe nella Cattedrale metropolitana, il presepe all’oratorio San Domenico.

Successo, grande interesse e partecipazione per le mostre pittoriche, aperte dal 6 dicembre, a Palazzo dei Priori con le opere di Antonio Ligabue e Giuseppe Pende “Spiriti selvaggi. Antonio Ligabue e l’eterna caccia” e Giuseppe Pende. Realtà, sogno e visione”, così come per tutti i siti museali, dalla Sala del Mappamondo al Rubens, alle Cisterne. Stasera al Teatro dell’Aquila l’ultima delle tre rappresentazioni fermane de “Il Marchese del Grillo”, commedia interpretata da Max Giusti che ha avuto anche modo di ammirare le attrazioni natalizie in centro, complimentandosi per una Piazza così piena e partecipata. Oggi proprio in Piazza alle ore 18 lo show Valentino Alessandrini, performance live al violino.