SAN BENEDETTO - Ladri a scuola. Non si sono fermati neppure di fronte alle porte di un plesso scolastico i malviventi che sono entrati all’interno dell’istituto Bice Piacentini di via Asiago, a San Benedetto, e hanno portato via tre computer e la centralina del server.

Il furto è accaduto nella notte tra venerdì e sabato ed è stato scoperto proprio sabato mattina quando il personale incaricato di aprire la scuola si è trovato di fronte all’ammanco e ai chiari segni del passaggio di qualcuno all’interno dell’istituto nelle ore precedenti.

Il metodo



Chiunque sia stato è riuscito a penetrare nell’edificio che si trova all’angolo con via Piemonte, anche se non sarebbe ancora chiaro da dove i ladri siano riusciti ad entrare. Non sarebbero infatti state trovate evidenze di effrazione anche se, al lavoro sulla vicenda, ci sono i carabinieri che sono chiamati a fare piena luce sulla dinamica dei fatti. Fatti che hanno visto sparire, letteralmente, tre computer che si trovavano in altrettante classi e la tower che conteneva il server al quale, verosimilmente, i tre pc erano collegati. I malviventi, una volta preso il tecnologico bottino, se ne sono andati riuscendo, almeno per il momento, a far perdere le proprie tracce.

Come detto la scoperta di quanto avvenuto è stata fatta al mattino del sabato, quando la scuola è stata aperta per l’ultimo giorno settimanale di lezioni. Il personale che ha aperto l’istituto ha impiegato poco tempo a rendersi conto che, nelle ore precedenti, qualcosa era successo e, nel giro di pochi minuti, ci si è resi conto della scomparsa dei tre personal computer. Così sono stati chiamati i carabinieri per un sopralluogo sul posto. La dirigenza scolastica ha sporto denuncia per il furto subito e ore sono in corso le indagini finalizzate a capire la dinamica dei fatti e a risalire all’identità dei ladri (o del ladro) che ha messo a segno il colpo. Chiunque fosse, ad ogni buon conto, sapeva dove colpire e quello che avrebbe trovato all’interno delle classi visitate.



Le indagini



Insomma un bel rompicapo per i carabinieri che che indagano su un altro furto inconsueto, quello avvenuto domenica a Grottammare, negli uffici parrocchiali della chiesa Gran Madre di Dio dove qualche malvivente si è introdotto mentre don Roberto, parroco della chiesa, stava celebrando la funzione religiosa della domenica mattina.