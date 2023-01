Grottammare, raid dei ladri in sacrestia mentre il parroco celebra la messa

GROTTAMMARE - Ladri senza scrupoli colpiscono nella chiesa Gran Madre di Dio di Grottammare. E’ accaduto questa mattina durante la messa delle 11. Il parroco stava celebrando la messa quando due persone a volto coperto sono entrate in sacrestia e hanno portato via i soldi per le offerte e altri contanti che il sacerdote aveva preparato per effettuare dei pagamenti.