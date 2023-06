SAN BENEDETTO - Ancora un incidente all’incrocio tra via Pizzi e via Calatafimi. Si tratta del sesto, di una certa gravità, dall’inizio dell’anno. Praticamente uno al mese. Tutti nello stesso punto e tutti per lo stesso motivo: chi procede su via Calatafimi non dà la precedenza a chi percorre via Pizzi. Che è esattamente quello che è successo intorno alle ore 16 di sabato pomeriggio quando due auto, precisamente una Ford Fiesta e una Fiat Stilo si sono scontrate nel bel mezzo dell’incrocio.



La dinamica



Ad avere la peggio è stato il conducente della Ford, che procedeva su via Pizzi e che è stato colpito in pieno, sul lato sinistro dell’auto, e letteralmente scaraventato contro la vetrina di un negozio che si trova all’angolo tra le due strade. L’uomo alla guida del veicolo ha riportato delle conseguenze, fortunatamente non pesanti, per le quali è stato necessario l’intervento dell’ambulanza inviata sul posto dalla centrale operativa del 118. Si tratta di un 57enne di origini straniere che è stato trasportato in ospedale in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile per i rilievi e la gestione della situazione legata alla viabilità. Resta il fatto che si tratta dell’ennesimo incidente che avviene in un punto teatro di ripetuti episodi praticamente identici. La segnaletica orizzontale e verticale è presente e visibile ma, evidentemente, c’è qualcosa che sfugge agli automobilisti visto il ripetersi di quegli episodi. Molti sambenedettesi, infatti, lamentano nella propria “carriera” di automobilisti di aver subito un incidente proprio su quell’incrocio. «Occorrono segnalazioni più marcate - spiegano alcuni dei residenti - magari dei lampeggianti come quelli che vengono piazzati quando alle intersezioni si ripetono frequenti incidenti. Chi si occupa della viabilità deve intervenire perché qui tra poco ci scappa il morto».



Il precedente



Una situazione simile a quella che, per anni, si è vissuta all’incrocio tra via Roma e via San Martino dove addirittura si è arrivati ad invertire il senso di marcia per mettere fine ad una lunga sequenza di scontri, alcuni dei quali hanno avuto anche conseguenze pesanti per le persone coinvolte. E a qualcuno sta addirittura venendo in mente di cambiare il senso di marcia nel tratto di via Calatafimi compreso tra via Galilei e via Pizzi in modo, tra l’altro, da creare un’altra direttrice che viaggia in direzione Nord dall’area centrale dal momento che al momento esiste la sola via San Martino che consente agli automobilisti che si stanno spostando nel quadrilatero di procedere in quella direzione.