Incidente tra tre mezzi: â€‹il traffico dell'area portuale va in tilt

SAN BENEDETTO - Strada bloccata, nell’area portuale, per uno scontro tra tre mezzi che hanno, di fatto, occupato l’intera larghezza di via Marco Polo. L’episodio è avvenuto poco dopo le 11.20 di ieri mattina lungo la stretta via che collega la zona del molo Nord a via Pigafetta. L’incidente è avvenuto a causa di una “strettoia” causata da un mezzo di un cantiere. Un’automobilista, a bordo di una Mercedes, ha tentato di passare lo stesso ma ha finito per rimanere incastrata. E di mezzo c’è andato anche un veicolo parcheggiato che ha riportato alcuni danni. Sul posto sono stati inviati i vigili urbani di San Benedetto che hanno eseguito tutti i rilievi del caso finalizzati a ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente dal quale, per fortuna, nessuno è uscito con particolari conseguenze fisiche. La strada, tutt’altro che larga, è comunque rimasta chiusa per un bel po’ di tempo.