Auto contro scooter alla rotatoria: ragazza di 21 anni finisce all'ospedale

SAN BENEDETTO - Una rider è finita in ospedale in seguito ad uno scontro avvenuto, intorno alle 13, alla rotatoria che si trova all'intersezione tra via Asiago e viale De Gasperi, a pochi metri dal palazzo comunale di San Benedetto.

E' tutto accaduto per l'impatto tra lo scooter in sella al quale viaggiava la ragazza, di ventun anni, e una Ford Focus condotta da un uomo abruzzese di 67 anni. La ragazza, immediatamente soccorsa sia dalla persona al volante del veicolo che da altri passanti, è stata raggiunta dall'equipaggio del 118 che le ha praticato le prime medicazioni ed ha predisposto il suo trasporto in ospedale, al Mazzoni di Ascoli. Sul posto è anche intervenuta la pattuglia della polizia locale.

