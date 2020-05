Auto si capotta e rimane su un fianco: tanta paura per il conducente

CASTELFIDARDO - Grande paura questa mattina a Castelfidardo con i vigili del fuoco che sono intervenuti alle 10 in via Cesare Battisti per un incidente stradale in cui è stata coinvolta una sola autovettura che si è capottata rimanendo su un fianco. Il conducente era rimasto all’interno e i vigili del fuoco con i sanitari del 118 lo hanno estratto dal portellone posteriore. Sul posto anche l’eliambulanza e i Carabinieri per i rilievi del caso.



