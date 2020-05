Teli e serbatoi in fiamme: i vigili del fuoco mettono in sicurezza gli orti

CASTELBELLiNO - Emergenza questa mattina poco dopo le 7 a Castelbellino dove i vigili del fuoco sono intervenuti in via Pantiere per l'incendio di teli ombreggianti che delimitavano aree adibite a orti con le fiamme che hanno coinvolto anche i serbatoi di acqua per l'irrigazione. Sul posto la squadra del distaccamento di Jesi con due mezzi ha spento l'incendio e messo la zona in sicurezza. Non si segnalano persone coinvolte.

