Jesi, trovato mentre violava le prescrizioni a suo carico: un 21enne sconterà sei anni per vecchi reati

JESI I Carabinieri di Jesi hanno arrestato ieri mattina (29 novembre) un 21enne residente nella provincia di Macerata (con tanto di denuncia per violazione delle misure di prevenzione).

Le manette

Il 21enne, destinatario di un ordine di carcerazione, dovrà scontare la pena di anni 6 di reclusione a seguito di condanna per reati contro la libertà personale. E' stato condotto in carcere e contestualmente denunciato per la violazione alle prescrizioni della richiamata misura di prevenzione.