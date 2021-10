Scontro tra due auto, una si ribalta: ragazzo di 21 anni al Pronto soccorso

FABRIANO - Grave incidente questa mattina, a Fabriano: un ragazzo di 21 anni di Cantiano al pronto soccorso. I Vigili del Fuoco sono intervenuti questa mattina sulla ex SS76 a Fabriano in loc. Balsette per un incidente stradale con due autovetture coinvolte, una Jeep Reenegade ed una Fita Panda, finita. A bordo delle auto solo i due conducenti; quello della Panda, un 21enne di Cantiano, è stato portato al pronto soccorso dal personale del 118.

© RIPRODUZIONE RISERVATA