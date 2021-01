I carabinieri vedono lo spaccio in diretta: insospettabile preso con hashish e marijuana

CASTEL DI LAMA - Spaccio di stupefacenti, i carabinieri hanno arrestato un giovane insospettabile di 22 anni soprrpso proprio mentre vendeva una dose di hashish.

A Castel di Lama, i Carabinieri della locale Stazione, nel corso dei predetti servizi, hanno fermato e controllato un giovane insospettabile di 22 anni del posto, mentre cedeva ad un 28enne di Castel di Lama, impiegato, una dose di hashish. Sono scattate immediatamente le perquisizioni, nel corso delle quali sono stati rinvenuti ulteriori 30 grammi in tasca al 22enne e altri 10 grammi di marijuana che deteneva a casa unitamente a due bilancini di precisione e a materiale per il confezionamento delle dosi. Al termine della perquisizione domiciliare, il giovane è stato tratto in arresto per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mentre la madre e il fratello conviventi sono stati denunciati in stato di libertà per concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

