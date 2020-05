Improvviso mal di testa e si accascia in casa: Paola uccisa da un malore a 46 anni

MONSAMPOLO - Era in casa, e si è sentita improvvisamente male. Un malore che non le ha lasciato scampo. A 46 anni è morta Paola Voltattorni, commessa, una delle colonne dello storico negozio Globo di Grottammare. Lunedì sera era nella sua abitazione di Monsampolo del Tronto quando ha accusato un improvviso e violento mal di testa. Un dolore che in pochi secondi si è trasformato in un malore fatale.

Sono stati subito chiamati i soccorsi ma i sanitari arrivati nella casa di contrada Trazzano dove la quaranteaseienne viveva, non sono riusciti a salvarla. Paola Voltattorni era molto conosciuta e stimata. Sempre disponibile, grande lavoratrice fin da giovanissima.



Il suo è da anni un volto noto per i clienti del punto vendita di Grottammare ma per moltissimi, anche una vera amica. Da poco, a causa di una malattia, aveva perso il padre. A piangerla la mamma Anna, la sorella Adele e il compagno Stefano. Ma c’è anche un’intera comunità che, in queste ore, si sta stringendo intorno a loro per manifestare i sensi del profondo cordoglio. Ieri sulle porte del negozio dove da anni la donna lavorava, c’era un cartello che indicava il lutto mentre in tanti hanno invaso i social di messaggi di profondo cordoglio ricordando la sua figura.

I messaggi

«Una grande persona sempre solare disponibile dolcissima: ciao Paola non dimenticherò mai il tuo sorriso condoglianze alla famiglia» e ancora: «L’ultima volta che ti ho vista mi hai dato un abbraccio forte che non dimenticherò mai come il tuo sorriso che illuminava tutto il negozio. Sei sempre stata gentilissima». I funerali saranno celebrati, in forma strettamente privata, a Monsampolo nella chiesa Madonna del Suffragio, alle 10 e 30. A causa dell’emergenza sanitaria la celebrazione avverrà con un massimo di 15 partecipanti come prevede la direttiva del governo sulla celebrazione dei funerali.

