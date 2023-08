Scooter centrato da un'auto: volano a terra in due, ragazzina 13enne soccorsa dall'eliambulanza

SAN BENEDETTO - Paura nella trada serata di ieri sul lungomare di San Benedetto per un incidente che ha coinvolto un'auto ed uno scooter. Per cause ancora al vaglio dei carabinieri, infatti, l'auto (il cui conducente si è fermato a prestare soccorso) ha centrato lo scooter, facendo rovinare a terra i due giovani che erano a bordo. Immediato il soccorso da parte degli operatori del 118: ad avere la peggio è stata la passeggera 13enne dello scooter, comune rimasta sempre vigile, che è stata portata dall'eliambulanza al pediatrico Salesi di Ancona. Molto meno preoccupanti le condizioni del giovane conducente, portato comunque al Madonna del Soccorso per accertamenti.