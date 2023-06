SAN BENEDETTO - San Benedetto tra le nove tappe del Marina Militare Nastro Rosa Tour 2023, il Giro dell’Italia a vela. L’evento si terrà dal 22 al 24 luglio e vedrà l’allestimento del villaggio presso il Circolo Nautico Sambenedettese. Nei giorni scorsi si è svolta la presentazione del tour all’interno dell’Amerigo Vespucci pronta a salpare per il suo giro intorno al mondo.

La cerimonia

La Vespucci, in partenza per il giro del mondo, ha ospitato la cerimonia di apertura della terza edizione del Marina Militare Nastro Rosa Tour che si concluderà a Venezia il prossimo 29 luglio con la cerimonia di premiazione. Nove le sedi delle tappe che tra cui: Genova, La Maddalena, Napoli, Vibo Valentia, Taranto, Vieste, Portorose, Venezia e come penultima tappa San Benedetto. Si tratta di un evento lungo un mese che vede coinvolti dieci team internazionali, regate con tre diverse discipline distribuite su nove tappe. L’evento unisce infatti il fascino delle regate offshore, disputate dalla flotta di dieci Beneteau Figaro 3 e l’agonismo delle prove sulle boe, dove a essere protagonisti saranno gli specialisti delle classi Wingfoil e Waszp, singolo foiling one design di ultima generazione. Il tour porta il nome della Marina Militare e che la Forza Armata supporta attivamente nelle fasi di realizzazione, è organizzato da Difesa Servizi S.p.A. in collaborazione con SSi Sports & Events, e con il supporto di Enit quale Agenzia Nazionale del Turismo e della Federazione Italiana Vela. Il sindaco Spazzafumo in questi giorni si trova a Genova proprio per la partenza del tour e ha preso parte alla presentazione avvenuta sull’Amerigo Vespucci. «Lo scorso gennaio – spiega il primo cittadino – sono stato contattato per ospitare questa tappa e solo nei giorni scorsi è arrivata la conferma, tanto che non è presente nel cartellone degli eventi. Ho partecipato alla presentazione della regata che si è tenuta a bordo della Vespucci ed è stata una grande emozione. Inizialmente avevano contattato Ancona poi sono rimasti colpiti dalla bellezza di San Benedetto e hanno scelto noi».

L’occasione

Per l’occasione sarà allestito un villaggio presso il Circolo nautico, già l’organizzazione ha chiesto al sindaco di trovare dei posti in hotel per il soggiorno degli equipaggiamenti e non sarà semplicissimo trattandosi di alta stagione. Si tratta di una manifestazione sportiva che nasce per valorizzare il brand Marina Militare attraverso la vela, che negli anni è diventata uno strumento per promuovere insieme ad Enit il turismo e le bellezze delle varie città toccate. Nella giornata di oggi le imbarcazioni del Marina Militare Nastro Rosa Tour accompagneranno la nave Amerigo Vespucci in uscita dal Porto di Genova per renderle omaggio in occasione della partenza per il tour mondiale.