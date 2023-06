SAN BENEDETTO - Oltre 150 aziende agricole da tutta Italia. Mostre-mercato, dibattiti, un’area street-food affacciata sul mare, eventi per promuovere il connubio tra sport e corretta alimentazione. Questo e molto altro ancora è il “Villaggio Coldiretti”. Per la prima volta, sbarca nelle Marche questo evento di caratura nazionale, organizzato dall’associazione di categoria.

Appuntamento dal 14 al 16 luglio, in più punti di San Benedetto: rotonda Giorgini, i viali Moretti e Buozzi, il giardino Nuttate de Lune, la spiaggia libera in zona Albula ed anche un’importane sezione del lungomare che verrà chiusa al traffico. Annunciata la presenza del ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida per una manifestazione che muoverà grossi numeri. La Coldiretti, infatti, parla di oltre 2.000 pernottamenti garantiti dall’evento, tra San Benedetto Grottammare e Colli del Tronto.

La macchina

Al lavoro ci saranno 100 operai, 60 operatori della security e 150 membri dello staff dell’associazione di categoria. Mentre una decina di vivaisti saranno in campo per dei particolari allestimenti “green” nelle aree dell’evento. Cifre che danno il segno dell’indotto economico generato sul territorio. Un’altra informazione significativa: verrà costituito un pool di panettieri locali, per garantire i ben 15 quintali di pane necessari alle aree gastronomiche. Sì, perché durante la kermesse agroalimentare si potrà soprattutto mangiare, con menù completi “Made in Italy” di alta qualità ma dal prezzo basso: solo 8 euro. Verranno allestite delle vere e proprie fattorie, con particolari attività, compresa la “pet therapy”. Con la posa di ombrelloni e tende, il giardino Nuttate de Lune si trasformerà in un’area-relax dove poter assaggiare street-food e altre chicche gastronomiche. Non mancheranno degustazioni di birre, oli e, ovviamente, vini. Come forma di “ringraziamento” per l’ospitalità, Coldiretti lascia in dote due regali alla città. Ossia la riqualificazione dell’ex Bocciofila ed un servizio di sistemazione e potatura delle palme, comprese tra il giardino Nuttate de Lune e l’area portuale. Per consentire l’allestimento e lo smontaggio del grande villaggio, sarà chiusa al traffico la corsia Est del lungomare, dal monumento “Lavorare Lavorare”, fino al ristorante “Porca Vacca”.

La chiusura

La chiusura avverrà dalla mezzanotte e un minuto di sabato 8 alle 23.59 di mercoledì 19 luglio. Si tratta di una novità praticamente inedita per la Riviera. «Sarà una sfida per la città» ha detto il sindaco Antonio Spazzafumo, chiedendo alla cittadinanza un po’ di pazienza, visto anche il ritorno d’immagine che San Benedetto otterrà dall’evento. Coldiretti, infatti, ha invitato le principali società nazionali di comunicazione.