Nave Duilio abbatte un drone nel Mar Rosso. «Attacchi Houthi una minaccia al diritto internazionale». Meloni: «Difesa dei interessi nazionali»

Nave Duilio della Marina Militare ha abbattuto oggi un drone nel Mar Rosso. Lo ha fatto nel pomeriggio di sabato, in attuazione del principio di auto difesa. Il drone dalle caratteristiche analoghe a quelli già usati in precedenti attentati, si trovava a circa sei chilometri dalla nave italiana, in volo nella sua direzione. Lo rende noto la Difesa.

La situazione nel Mar Rosso

Attualmente nell'area per garantire la libertà di navigazione e la sicurezza delle rotte commerciali, Nave Duilio ha avvicendato nave Martinengo nell'attività nazionale, avviata a fine dicembre, in seguito agli attacchi da parte dei miliziani Houthi contro il traffico in navigazione nello stretto di Bab-el Mandeb.

Crosetto: «Houthi violano diritto internazionale»

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha sottolineato che «gli attacchi terroristici degli Houti sono una grave violazione del diritto internazionale e un attentato alle sicurezza dei traffici marittimi da cui dipende la nostra economia.

Questi attacchi sono parte di una guerra ibrida, che usa ogni possibilità, non solo militare, per danneggiare alcuni Paesi e agevolarne altri».

Tajani: «La Marina difende libera navigazione nel Mar Rosso»

«La Marina militare difende il diritto alla libera navigazione nel Mar Rosso dagli attacchi degli Houthi. La nave Caio Duilio ha abbattuto un drone diretto contro il cacciatorpediniere. Mi sono congratulato con Guido Crosetto e con gli ammiragli Cavo Dragone e Credendino». Lo scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Meloni: «In Mar Rosso difesa interessi nazionali»

«Se c'è stato protagonismo nel Mar Rosso è proprio perché ci rendiamo conto di quanto sia pericoloso mettere a repentaglio la libertà di navigazione. Se non fosse utilizzato il Mar Rosso e si dovesse passare per il capo di Buona Speranza avremmo un aumento dei prezzi dei prodotti. Per questo abbiamo sostenuto gli interventi avviati e c'è la missione Aspides. Quanto successo nelle ultime ore dimostra quanto ci sia bisogno di essere concentrati su un quadrante fondamentale per i nostri interessi commerciali e nazionali». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un punto stampa a Toronto.