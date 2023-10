SAN BENEDETTO Le presenze scendono del 2,6% ma gli arrivi sostanzialmente, sono gli stessi del 2022. La fotografia dei dati turistici scattata dalla Regione Marche restituisce una situazione di sostanziale tenuta della città delle palme che può contare anche su un dato importante: più 12% di stranieri rispetto a 7 delle Marche segno quindi che la performance è stata migliore.

L’analisi



Ma ci sono altri dati rilasciati in occasione del Ttg di Rimini da parte della Regione che vanno evidenziati: quelli dei alberghi, che sono in calo, mentre vanno sempre meglio i b&b e le case private che - obbligati a dir la verità da una legge regionale del 2022 a identificarsi con un codice - sono emersi ma sono comunque molto gettonati sempre da chi proviene specialmente da fuori Italia. Sin dall’estate poi, gli operatori turistici avevano annunciato il desidrio dei connazionali di espatriare nuovamente dopo gli anni del lockdown e, al contrario, un certo appeal di chi veniva dall’estero per il nostro Paese. Ciò che emerge sostanzialmente è che la Riviera ha resistito performando meglio di altre località sia nel confronto regionale sia nazionale.

«Buona parte del merito - è la valutazione di Nicola Mozzoni presidente degli albergatori - è degli eventi che ci sono stati in estate e ancor di più di quelli in primavera. I microeventi come quelli sportivi (solo la ginastica artistica ha portato 4mila persone per una settimana ndr) hanno sicuramente trainato». Nel dettaglio la discrepanza sta tra i 143.535 arrivi e le 668.331 presenze che erano rispettivamente 143.640 e 686.808 per un totale numerico totale di un meno 105 arrivi e 18.477 presenze rispetto alla scorsa stagione. Mozzoni però analizza anche questo dato e fa notare che «la scorsa primavera c’era ancora il green pass: ma comunque se è vero che la Regione si è attestata su un meno 5% circa per noi sostanzialmente si può dire che è andata».



Il codice





«Da un anno - aggiunge la dirigente regionale della regione Marche Paola Marchegiani - abbiamo anche introdotto il codice identificativo con il quale si intende censire tutte le attività extralberghiere. A oggi i principali siti di prenotazione on line non accettano chi non possiede questo requisito che serve in particolar modo per far emergere il nero. Quindi soprattutto rispetto al 2019, l’ultmo anno pre Covid, ci sono percentuali di più 82% per questo tipo di strutture ma non rappresentano il dato reale». Magari quello reale sì, così che la Riviera possa finalmente inserire anche chi affitta le camere e poterne beneficiare dal punto di vista dei numeri.