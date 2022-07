Eventi e spettacoli, controlli a tappeto della polizia: identificate 1634 persone e 815 veicoli con 89 contravvenzioni e 5 veicoli sequestrati

SAN BENEDETTO - Lo scorso fine settimana ha visto la polizia di Stato impegnata in serrati controlli sul nostro territorio anche per via degli innumerevoli eventi che si sono svolti in provincia di Ascoli Piceno, come ad esempio il Rds Summer Festival che ha convogliato sulla Riviera delle Palme migliaia di persone, in prevalenza giovani. Ben 1634 sono state le persone identificate dal personale della polizia di Stato con 815 veicoli controllati, 89 contravvenzioni e cinque veicoli sequestrati. I controlli sono saliti del 400% rispetto a quelli dell’analoga settimana del mese di giugno e anche per le prossime settimane si procederà in tal senso con un progressivo aumento in occasione delle prossime festività e degli altri eventi estivi. L’organico a disposizione del Commissariato di San Benedetto è stato rinforzato fino alla fine di agosto dall’arrivo di due equipaggi del Reparto Prevenzione Anticrimine e ulteriori nove operatori della Polizia di Stato per il rafforzamento del controllo del territorio e il raddoppio delle pattuglie.