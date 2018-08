Commercio abusivo Blitz in riva al mare Quattro sequestri di merce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Spiagge sicure. Anche in questo fine settimana a San Benedetto è a scattata l'operazione Spiagge Sicure promossa dal Ministero dell'Interno contro il commercio abusivo sulla spiaggia. I vigili urbani coordinati dal comandante Coccia, vigilantes e agenti delle forze dell'ordine hanno effettuato i controlli in cinque zone della spiaggia di San Benedetto, dalla Sentina all'Albula, procedendo a quattro sequestri di merce contraffatta. Nel frattempo è stato deliberato l'acquisto di furgoni e altro materiale per le forze dell'ordine di San Benedetto del Tronto.