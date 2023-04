SAN BENEDETTO Un cavallo a spasso in città. E’ accaduto ieri pomeriggio quando sulla Statale 16, vicino all’area Brancadoro, i vigili urbani e diversi automobilisti si sono trovati di fronte ad un equino che stava percorrendo la strada in lungo e in largo.

Era di un privato

Inizialmente si era pensato che fosse fuggito dal circo invece era di un privato che vive nelle vicinanza e l’ha riportato casa.