Dean Holland, fantino muore a 34 anni calpestato dal suo cavallo in gara: choc nel mondo dell'ippica

Dramma nel mondo dell'ippica. Il celebre fantino Dean Holland è morto in seguito a una brutta caduta avvenuta nel corso di una gara in Australia. Il 34enne era in sella a Tony McEvoy allo sprint finale verso il traguardo quando il cavallo ha improvvisamente virato e si è schiantato contro la ringhiera interna.

Dean Holland, fantino morto in Australia

Un portavoce della polizia di Victoria, a 280 km da Melbourne, ha dichiarato che il fantino soccorso dai paramedici negli istanti successivi all'incidente è morto sul posto. Dean Holland, che lascia 4 figli, era un veterano delle corse. Tra le sue imprese ci sono le vittorie del Gruppo 1 nel Newmarket Handicap a marzo e Australasian Oaks ad Adelaide.