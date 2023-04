OSIMO - Ancora lupi che si aggirano vicino le case in pieno giorno. Dopo l’assalto alla fattoria didattica del consigliere comunale della Lega, Alberto Alessandrini, altri avvistamenti arrivano dalle campagne della Valmusone, fino alla zona residenziale e industriale del Pignocco.

Nella località a metà strada fra San Biagio e Osimo un artigiano ha ripreso un lupo solitario che si è avvicinato al cancello della casa dove abita la madre. «E’ passato senza timore - racconta- a neanche due metri dal cancello del nostro cortile, dove mia madre porta spesso mio figlio piccolo a giocare: cosa sarebbe potuto succedere? Chi ci assicura che non siano davvero pericolosi per l’uomo? Mi sono avvicinato con il mio furgone cercando di cacciarlo urlando ma non è sembrato affatto spaventato, si è allontanando verso la campagna molto lentamente, fissandomi e girandosi indietro più volte». L’artigiano si era reso conto della presenza del lupo in prossimità dell’abitazione grazie alle immagini in diretta della sua videosorveglianza, che fissa l’orario alle 9,06, pieno giorno. Così come in pieno giorno, tra le 8,30 e le 9,30 di sabato, i lupi hanno ucciso 4 animali al pascolo di Santa Paolina Farm, tra Villa e Montoro. Il titolare, Alberto Alessandrini, pubblicando foto sui social, ha commentato: «Ormai è una guerra, sfondiamo quota 10 animali di vario tipo predati da inizio anno. Però va tutto bene così» ha detto l’imprenditore lanciando un messaggio provocatorio alle istituzioni.