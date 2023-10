SAN BENEDETTO - Fino al prossimo 7 gennaio via Monfalcone sarà a senso unico. Alla base di tale decisione un cantiere privato che è stato allestito a ridosso della gelateria. Modifica che ha suscitato diverse polemiche da parte dei cittadini trattandosi di un’arteria da sempre molto trafficata e che rappresenta lo sbocco di viale De Gasperi verso il lungomare.

Per consentire l’installazione del cantiere per una ristrutturazione edilizia, la Polizia municipale ha emanato nei giorni scorsi un’ordinanza che istituisce il senso unico di marcia in via Monfalcone, direzione est-ovest, nel tratto compreso tra il lungomare Trieste e via Trento. Chi proviene da via Monfalcone tratto ovest (dal sottopasso ferroviario) deve, all’incrocio con via Trento, svoltare a sinistra o a destra. Viene inoltre stabilita l’interruzione al transito pedonale in via Monfalcone, lato sud, nel tratto di marciapiede antistante il cantiere.

Le polemiche



Da qui le polemiche che sono esplose da parte dei sambenedettesi e la consigliera del centrodestra Emanuela Carboni se ne è fatta portavoce dicendo: «Questa amministrazione continua imperterrita a sbagliare. Come si fa a istituire per tre mesi il senso unico in una via essenziale alla viabilità quale è via Monfalcone? Mi chiedo se tale scelta sia stata condivisa almeno con i comitati di quartiere visto che noi consiglieri di minoranza non veniamo mai coinvolti in queste decisioni e se questa sia la volontà dei residenti. Sicuramente la scelta più consona sarebbe stato il senso alternato. Si è pensato alle conseguenze sul traffico che verrà inevitabilmente dirottato in via Trento? Credo fermamente di no, considerata la superficialità e incompetenza che caratterizza la nostra amministrazione comunale capace addirittura di rifare una scalinata sull’Albula senza renderla accessibile ai disabili e alle carrozzine in genere».



Ieri infine un’ordinanza che dispone la realizzazione di un attraversamento pedonale in via del Cacciatore, nei pressi dell’incrocio con via del Mare, al civico 3. Disposta anche la creazione di una zona di raccordo e l’installazione di dissuasori e cordoli per riservare la percorribilità ai soli pedoni e non permettere la sosta di veicoli che potrebbero ostruire la linea di visuale.