Scaccia di casa la madre prende a pugni i carabinieri: arrestato con lo spray

SAN BENEDETTO – Trambusto all’alba, caccia di casa la madre, assale i carabinieri, alla fine finisce in manette.Protagonista un 22enne che, questa mattina alle 6,30, prima ha cacciato di casa la madre poi, quando sul posto sono arrivati carabinieri e 118, allertati dai vicini, ha iniziato ad inveire dalla finestra contro tutti loro. Quindi, non contento, è sceso in strada lanciandosi contro le divise e riuscendo a sferrare un pungo al volto di uno dei carabinieri intervenuti. Alla fine sono riusciti a fermarlo utilizzando lo spray al peperoncino e ad arrestarlo con l'accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Si tratta della stessa persona che, lo scorso novembre. Fu denunciato dai carabinieri per aver simulato il furto delle propria auto.