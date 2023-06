SAN BENEDETTO - Non è stato possibile eseguire la radiografia perché mancava l’apparecchio per bloccare il paziente. Quanto accaduto nei giorni scorsi a un bambino sambenedettese che si è recato al Madonna del Soccorso dopo una caduta.

Una vera odissea quella capitata al piccolo paziente che con una frattura al femore si è dovuto sottoporre a un esame radiologico con un apparecchio portatile, proprio perché assente lo strumento per immobilizzare il paziente, ma il referto è stato: “Esame del tutto inadeguato su apparecchio portatile che non permette la valutazione del collo femorale probabilmente fratturato. Si sospetta frattura e si rende necessario un esame tecnicamente adeguato o una Tac”.

Quindi un esame probabilmente da ripetere tanto che i genitori intendono presentare denuncia, visto che il piccolo è stato sottoposto a un esame che lo ha comunque esposto a una dose di raggi che potevano essere evitati.



Lo stesso radiologo, scusandosi con i genitori, ha detto che non avevano altri macchinari funzionanti. «Questa è la situazione di un reparto che in tempi pre Covid effettuava centinaia di prestazioni al giorno – denuncia la dottoressa Diana Palestini - come pediatra del territorio ogni giorno assisto allo smantellamento della sanità pubblica». A tale situazione si aggiungerebbero le richieste per visite oculistiche o fisiatriche che restano inevase e con liste di attesa ormai bloccate, con pazienti che attendono mesi prima di essere sottoposti a esami o visite.



L’ennesimo episodio che testimonia le criticità in capo al Madonna del Soccorso che sono ormai all’ordine del giorno a cominciare dall’emergenza fino al reparto diagnostico.