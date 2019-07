Bambino di 8 anni rischia di annegare: d'urgenza al Salesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Paura oggi intorno alle 13 sulla spiaggia di San Benedetto, bambino di 8 anni rischia di affogare.Sono stati in diversi a vedere il piccolo in difficoltà, tanto che bagnanti e bagnini di salvataggio si sono adoperati per portarlo a riva e prestargli i primi soccorsi. Tra loro anche due medici che si trovavano in spiaggia. Il piccolo è stato portato all'ospedale Madonna del Soccorso, ma, viste le sue condizioni, è stato deciso di portarlo d'urgenza in eliambulanza all'ospedale pediatrico Salesi di Ancona.