Finisce in una buca e rischia di affogare: rianimato col defibrillatore

PESARO - Pomeriggio piuttosto movimentato quello di ieri lungo la spiaggia di levante per un anziano turista che ha rischiato di affogare; alle fasi concitate del soccorso per salvare la persona si è aggiunto l’arrivo dell’eliambulanza. Alla fine però la persona è stata soccorsa, salvata e trasportata in ambulanza al pronto soccorso di Pesaro. L’episodio si è verificato intorno alle 18 di fronte a Bagni Stefano su viale Trieste angolo via Amendola. L’uomo è entrato in acqua e durante una passeggiata è incappato in una buca sommersa a poca distanza dagli scogli. Non sapendo nuotare l’uomo si è subito trovato in difficoltà ed è finito sott’acqua. Tuttavia due bagnini della zona di Salvataggio 11 e 12 si sono accorti dei suoi problemi e sono subito intervenuti. Nel frattempo erano stati chiamati i soccorsi e sul posto è arrivata anche l’eliambulanza dalla quale è sceso, calato giù dalla scaletta, un medico per soccorrere l’uomo. L’utilizzo del defibrillatore e la velocità di intervento prima dei due bagnini e poi del medico hanno evitato il peggio e l’uomo è stato portato via in condizioni gravi ma stabili verso l’ospedale di Pesaro.