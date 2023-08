PORTO SAN GIORGIO - «Che fortuna che quel giorno Vincenzo, poliziotto della questura di Fermo, fosse nella spiaggia di Porto San Giorgio insieme a sua moglie e suo figlio. Perché è grazie al suo provvidenziale intervento che due ragazzine 13enni straniere potranno continuare a raccontare la loro vacanza in Italia». Parole di elogio per Vincenzo Magno , assistente capo coordinatore in servizio alla sezione Scientifica comparse sulla pagina Fb “Agente Lisa”, profilo friendly della Polizia di Stato. E in poco tempo la notizia fa il giro del web. «Le due erano andate a fare il bagno vicino ai frangiflutti di scogli. All’inizio sembrava che stessero giocando, ma in realtà stavano affogando e la ragazzina più in difficoltà stava spingendo sotto l’altra. La situazione d’emergenza non è sfuggita all’occhio attento di Vincenzo che, senza perdere un attimo di tempo, ha raggiunto a nuoto le due 13enni: una era completamente sottacqua e non riusciva ad emergere, l’altra annaspava e stava affondando. Con sforzo enorme, Vincenzo è riuscito a portare via le ragazzine dalla zona pericolosa, fino a raggiungere il punto in cui l’acqua era più bassa. Una volta a riva le 13enni sono state soccorse dai bagnanti».