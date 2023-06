Salvataggi, indagini e blitz: tutte le onoreficenze ai carabinieri del Fermano

FERMO - In occasione dell'annuale festa dei Carabinieri, il comando provinciale di Fermo ha reso nota la lista dei riconoscimenti agli uomini dell'Arma che si sono particolarmente distinti durante il servizio.

Ancona, perde il controllo dell'auto e si schianta: il lampione dovrà essere sostituito

I premiati

Medaglia di bronzo al valor civile del Ministro dell’Interno al Luogotenente Marco PELLICCIA in servizio presso la Stazione di Monterubbiano: nel corso di un’operazione di servizio a Budrio provincia di Bologna il 12 settembre 2013 veniva aggredito violentemente da un uomo armato di coltello che gli sferrava tre coltellate di cui una dietro la nuca: il delinquente veniva poi neutralizzato e tratto in arresto.

Due Encomi semplici del Comandante della Legione Marche al Tenente Colonnello Nicola GISMONDI Comandante della Compagnia Carabinieri di Fermo: In qualità di Comandante del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Ascoli Piceno conduceva un’articolata indagine che portava all’arresto di un infermiere in servizio presso una struttura sanitaria colpevole dell’omicidio di otto anziani pazienti e tentato omicidio di altri quattro degenti attraverso la somministrazione di farmaci in dosaggi letali, i fatti avvennero ad Offida tra il settembre 2018 e giugno 2020. Il secondo encomio è riferito ad un’attività investigativa per un efferato omicidio che si concludeva invece con l’arresto dei due responsabili, accaduto a Spinetoli tra giugno e settembre 2020.

Encomio semplice del Comandante della Legione Carabinieri Marche Luogotenente Carica Speciale Corrado BADINI, al Maresciallo Maggiore Federico MORELLI e all’Appuntato Scelto Qualifica Speciale Franco MASCI, rispettivamente comandante e addetti alla Stazione di Porto Sant’Elpidio nonché al Maresciallo Ordinario Fausto FORESI Capo Sezione Operazioni e Logistica del Comando Provinciale di Fermo: Tra il luglio 2017 e il maggio 2018 svolgevano un’articolata attività investigativa nei confronti di una coppia dedita al traffico di sostanze stupefacenti - l’operazione si concludeva con l’arresto di un pregiudicato poi condannato a nove anni e sei mesi e la denuncia in stato di libertà della complice e con il sequestro di circa 23 kg di cocaina e circa 4,5 kg di hashish nonche un’autovettura di lusso.

Tremendo schianto frontale sulla Valtesino a Offida: due feriti, per uno serve l'eliambulanza

Encomio semplice del Comandante della Legione Carabinieri Marche al Vice Brigadiere Massimiliano MONTELPARE e All’appuntato Scelto Michele D’AMBROSIO in servizio al Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Fermo.

Nell’ambito di una complessa attività di polizia giudiziaria consentivano di rintracciare e trarre in arresto due pericolosi esponenti di un’organizzazione criminale responsabile di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti aggravata anche dal metodo mafioso: l’operazione si concludeva con la completa disarticolazione del sodalizio, operante nel fermano tra il febbraio e marzo 2021.

Encomio semplice del Comandante della Legione Carabinieri Marche al Luogotenente Carica Speciale Corrado BADINI comandante della Stazione di Porto Sant’Elpidio e al Vice Brigadiere Stefano CRUCIANI addetto alla Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Fermo: Svolgevano complessi indagini che consentivano di individuare e sottoporre a provvedimento restrittivo tre persone responsabili di rapina e omicidio ai danni di un’anziana, indagini svolte tra le province di Fermo e Ascoli tra il marzo 2018 e il gennaio 2019.

Encomio semplice del Comandante della Regione Carabinieri Forestale Lombardia al Maresciallo Ordinario Alessandro SANTOFERRARA Comandante della Stazione Carabinieri Forestale di Montegiorgio. In qualità di Comandante di Stazione Carabinieri Forestale svolgeva personalmente complesse indagini che consentivano di individuare gli autori di reiterati furti di rifiuti speciali ai danni di un’isola ecologica: l’operazione si concludeva con l’arresto in flagranza di due cittadini stranieri che nel corso dell’operazione investivano il militare procurandogli traumi contusivi. Venivano altresì sequestrati ingenti quantitativi di rifiuti pericolosi, fatti verificatisi a Brescia tra giugno e luglio 2017.

Encomio Semplice del Comandante della Legione Carabinieri Forestale Marche all’Appuntato Scelto Qualifica Speciale Leonardo VAGNONI addetto al Nucleo Cites di Fermo. Partecipava il 28 agosto 2017 a un’attività di soccorso in mare di un equipaggio di tre uomini a bordo di un natante in difficoltà poi affondato: libero dal servizio, in condizioni meteo avverse e di scarsa visibilità riusciva a individuare la posizione dell’imbarcazione e traeva in salvo i tre naufraghi.

Elogio del Comandante della Missione KFOR del MSU a Pristina - Kosovo al Luogotenente Carica Speciale Giovanni SPINA Comandante della Stazione di Porto San Giorgio. Durante il periodo di permanenza nel teatro operativo tra il 28 agosto 2020 e il 19 aprile 2021 si distingueva per altissimo senso del dovere e responsabilità contribuendo in maniera decisiva alla risoluzione di svariate problematiche nel delicato contesto operativo multinazionale.

Elogio del Comandante della Legione Carabinieri Marche al Maresciallo Mario PIEDIMONTE e al Vice Brigadiere Gianvito LAERA Addetti alla Stazione di Fermo. Svolgevano complesse indagini di contrasto alla criminalità che consentivano l’arresto di tre persone e la denuncia in stato di libertà di 17 soggetti nonché il sequestro di ingenti quantitativi di stupefacenti. Operazioni compiute a Fermo tra il febbraio e l’agosto 2021.