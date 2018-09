Raffica di multe sul lungomare e 4 minorenni sanzionati perchè sorpresi a bere alcolici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - L'estate non è ancora terminata a San Benedetto del Tronto e la movida è ancora effervescente. I vigili urbani hanno effettuato i consueti controlli notturni e hanno multato quattro ragazzi minorenni sorpresi a bere alcolici in strada nonostante l'ordinanza del sindaco Pasqualino Piunti. I controlli dei vigili urbani si sono poi spostati sul lungomare di San Benedetto del Tronto dove gli agenti della polizia municipale hanno effettuato ben 54 multe per divieto di sosta. I controlli della polizia municipale proseguiranno anche nella giornata di oggi.