SAN BENEDETTO - Un’acqua marina da sogno? Continua ad essere realtà lungo la costa sambenedettese. In questi giorni di fine giugno il mare di San Benedetto è limpido e accogliente. La costa Sud delle Marche, infatti, non sta fortunatamente risentendo dei contraccolpi dell’alluvione che, più a Nord, ha riversato melma e detriti in Adriatico.

«Mi preme sottolineare che tutta la costa marchigiana continua ad essere balneabile ed i problemi nelle località settentrionali sono solo di natura estetica - dichiara Sandro Assenti, patron dello stabilimento Bagni Andrea, nonché dirigente regionale Confesercenti -. Concentrandomi su San Benedetto: nella maniera più assoluta, non ho ricevuto segnalazioni né lamentele da parte dei bagnanti, che continuano a godere di un’acqua meravigliosa e di un arenile meticolosamente curato dagli operatori balneari».



A tal proposito: sgorgano ottime notizie dal “Portale Acque”, organo ufficiale del Ministero della Salute, all’interno del quale vengono periodicamente resi pubblici i dati sulla qualità del mare italiano. Ebbene, in base ai responsi delle ultime analisi, San Benedetto può sempre vantare un’acqua “Eccellente”: massimo giudizio possibile, su una scala di quattro. La costa sambenedettese è stata suddivisa in otto zone di campionamento e, appunto, in ognuna di esse sono stati prelevati campioni per le analisi.



Chi (per lavoro e passione) frequenta costantemente il litorale sambenedettese conferma questa linea di tendenza. «Ad inizio settimana ho fatto una nuotata e sembrava di essere in piscina, acqua completamente trasparente» sostiene Gianluigi Marinangeli, formatore dei baywatch e nuotatore provetto. «San Benedetto - prosegue - non sta affatto avendo i problemi che si registrano in alte località mentre, invece, prosegue una sua caratteristica naturale in fatto di opacità temporanea dell’acqua marina». A cosa si riferisce? Presto detto: «Ad esempio, lo scorso weekend ho partecipato alla competizione di nuoto del “Miglio Marino”, svolta dopo un periodo di mare mosso e vento. Ebbene, quelle particolari condizioni meteomarine smuovono il nostro fondale sabbioso. Di conseguenza, diminuisce la trasparenza dell’acqua, come abbiamo potuto costatare tutti noi che eravamo in gara. Ma si tratta di un fenomeno di breve durata che, per giunta, non intacca affatto la qualità e la salubrità del mare. Se, come speriamo tutti, avremo un lungo e stabile periodo di bel tempo, la nostra acqua continuerà ad essere cristallina».



Intanto, dopo giornate di calura, la tendenza delle temperature è al ribasso. Non a caso, l’ultimo bollettino sulle ondate di calore emanato dalla Protezione civile regionale indica per domani, su San Benedetto, un tranquillizzante Bollino Verde: rischi zero legati al caldo. Insomma: condizioni ideali per vivere una bella giornata di mare anche per le persone più sensibili alla calura, come anziani o bimbi piccoli.